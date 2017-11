Канада. В небе над Канадой пролетел большой «огненный шар». Как пишет РИА, крупный светящийся объект заметили в провинции Альберта. По словам очевидцев, он искрился и терял куски по ходу движения. Пользователи предположили, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.

This video has been uploaded on the American Meteor Society Website. AMS Event: 4589-2017, Report (4589g-2017) Credit:C. Mclellan