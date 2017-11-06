Самыми счастливыми странами мира социологи признали Норвегию, Данию и Исландию.

Вашингтон. США. Украину, Гаити и Южный Судан назвали самыми несчастными странами мира. Такие выводы сделали специалисты американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, пишет Росбалт.

Согласно данным исследования, 47% жителей Южного Судана находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. На Гаити таких граждан 43%, на Украине – 41%. К слову, Незалежная стала единственной европейской страной в антирейтинге счастья.

«В то время, как 41% украинцев страдают, процветающими можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении — 50%», — отмечается в сообщении.

«Процветающими» по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и на протяжении ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10. «Несчастные» оценивают свою жизнь в 4 балла или ниже.

Самыми счастливыми странами мира социологи признали Норвегию, Данию и Исландию.