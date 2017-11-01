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      В Великобритании проверят источники финансирования кампании за Brexit

      18:35, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:35, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #Евросоюз\n#демократия\n#парламент\n#Великобритания\n#референдум
      Фото: pixabay.com
      205
      0

      Избирком Соединенного королевства уже приступил к расследованию.  

      Лондон. Великобритании. Избирком Соединенного королевства заинтересовался возможным наличием нарушений при подготовке референдума за выход страны из ЕС. Как пишут «Известия», специалисты изучат источники финансирования агитационной кампании сторонников Brexit. 

      Представитель избиркома заявил, что больше всего подозрений вызывает компания Better for the Country Limited и ее руководитель Аррон Бэнкс, пожертвовавший на проведение референдума рекордную сумму – 9 млн фунтов стерлингов. 

      Расследовать источники существования данной организации ранее призвал член британского парламента, лейборист Бен Брэдшоу. Парламентарий заявил, что видит в этом руку Москвы. 

      Кроме того, недавно руководитель парламентского комитета Великобритании Дэмиан Коллинз запросил у Facebook информацию о возможном влиянии аккаунтов из России на ход референдума по Brexit. 

      Весной комитет Палаты общин британского парламента подготовил доклад, в котором на основании сбоя в работе сайта по регистрации голосов во время референдума предполагалось, что это - дело рук хакеров из России или Китая.

       

      В Кремле между тем отрицают вмешательство в избирательные процессы в других странах.

      18:35, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #Евросоюз\n#демократия\n#парламент\n#Великобритания\n#референдум

       

       

       

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