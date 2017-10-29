В Мадагаскаре запретили ритуальные танцы с умершими

Такой ритуал может привести к распространению чумы.

Мадагаскар. В Мадагаскаре запретили танцы с умершими. Власти острова опасаются, что такой ритуал может привести к заражению чумой, пишут РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Во время церемонии «Фамадихана» родственники умершего вскрывают могилу и достают из неё тело.

Это может привести к заражению различными инфекциями, в том числе чумой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с августа по октябрь на острове зарегистрировано 1153 случая подозрения на чуму. Заболевание уже распространилось на 37 регионов Мадагаскара.