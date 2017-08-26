Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Ожидается, что законопроект вступит в силу 23 марта 2018 года.

США. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов – людей, которые сделали операцию по смене пола. Как пишет «Российская Газета», ожидается, что данный закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

По различным оценкам, сегодня в вооруженных силах Америки служат от 1,3 тыс. до 15 тыс. транссексуалов из 1,3 млн военнослужащих.

О желании запретить трансгендерам служить в армии Дональд Трамп впервые написал в Twitter в начале июля. Американский президент объяснял свое решение тем, что служба транссексуалов в армии приносит «бремя огромных медицинских расходов», а они сами провоцируют «беспорядки».

При этом эксперты отметили, что Трамп на самом деле в очередной раз решил перечеркнуть наследие Барака Обамы, который разрешил министерству оборону США принимать в свои ряды новобранцев-трансгендеров с 1 июля 2017 года.