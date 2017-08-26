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      Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

      10:27, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      10:27, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
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      #армия\n#США\n#Трамп\n#Дональд Трамп
      Фото: Wikimedia Commons
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      Ожидается, что законопроект вступит в силу 23 марта 2018 года.

      США. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов – людей, которые сделали операцию по смене пола. Как пишет «Российская Газета», ожидается, что данный закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

      По различным оценкам, сегодня в вооруженных силах Америки служат от 1,3 тыс. до 15 тыс. транссексуалов из 1,3 млн военнослужащих.

      О желании запретить трансгендерам служить в армии Дональд Трамп впервые написал в Twitter в начале июля. Американский президент объяснял свое решение тем, что служба транссексуалов в армии приносит «бремя огромных медицинских расходов», а они сами провоцируют «беспорядки».

      При этом эксперты отметили, что Трамп на самом деле в очередной раз решил перечеркнуть наследие Барака Обамы, который разрешил министерству оборону США принимать в свои ряды новобранцев-трансгендеров с 1 июля 2017 года.

      10:27, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      185
      0
      #армия\n#США\n#Трамп\n#Дональд Трамп

       

       

       

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