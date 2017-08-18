В Китае дела об онлайн-мошенничествах будут разбирать через интернет-суд

Первый подобный орган открылся в Ханчжоу.

Ханчжоу. КНР. Первый в мире интернет-суд открылся в пятницу, 18 августа, в китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Как сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР, он будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле.

Кроме того, в новый судебный орган будут направлять споры о долговых контрактах, заключённых онлайн, а также дела о фактах «пиратства» в интернете.

Иски в интернет-суд будут подавать онлайн. Также через сеть будут осуществляться возбуждение дела, слушания и вынесение приговора. Стороны процесса смогут присутствовать на заседании путем просмотра видеотрансляции.

Если интернет-суд зарекомендует себя с лучшей стороны, подобные учреждения откроют и в других городах КНР.