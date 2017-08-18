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      В Китае дела об онлайн-мошенничествах будут разбирать через интернет-суд

      14:04, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:04, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      56
      0
      #экономика\n#интернет\n#Китай\n#суд
      Фото: pixabay.com
      56
      0

      Первый подобный орган открылся в Ханчжоу.  

      Ханчжоу. КНР. Первый в мире интернет-суд открылся в пятницу, 18 августа, в китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Как сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР, он будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле.  

      Кроме того, в новый судебный орган будут направлять споры о долговых контрактах, заключённых онлайн, а также дела о фактах «пиратства» в интернете.  

      Иски в интернет-суд будут подавать онлайн. Также через сеть будут осуществляться возбуждение дела, слушания и вынесение приговора. Стороны процесса смогут присутствовать на заседании путем просмотра видеотрансляции.  

      Если интернет-суд зарекомендует себя с лучшей стороны, подобные учреждения откроют и в других городах КНР.

      14:04, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      56
      0
      #экономика\n#интернет\n#Китай\n#суд

       

       

       

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