Эксперты полагают, что перспектива летать без пилотов может не понравиться пассажирам, несмотря на снижение стоимость билетов.

Пассажирские самолеты к 2025 году «научат» летать без экипажа. Лайнеры будут работать исключительно на автопилоте, пишет Ura.news.

На сегодняшний день основную часть полета уже выполняет автопилот. Однако совсем скоро летчик не нужен будет даже во время взлета и посадки. Благодаря развитию технологий авиакомпании сэкономят на зарплате до 35 млрд рублей. Это повлияет и на стоимость билетов.

При этом эксперты полагают, что перспектива летать без пилотов может не понравиться пассажирам.