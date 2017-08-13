  • $ 60.19 ↑
  • € 70.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пассажирские самолеты к 2025 году научат летать без экипажа

      17:59, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      17:59, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      125
      0
      #технологии\n#общество\n#авиация
      Фото: @arzik2
      125
      0

      Эксперты полагают, что перспектива летать без пилотов может не понравиться пассажирам, несмотря на снижение стоимость билетов.

      Пассажирские самолеты к 2025 году «научат» летать без экипажа. Лайнеры будут работать исключительно на автопилоте, пишет Ura.news.

      На сегодняшний день основную часть полета уже выполняет автопилот. Однако совсем скоро летчик не нужен будет даже во время взлета и посадки. Благодаря развитию технологий авиакомпании сэкономят на зарплате до 35 млрд рублей. Это повлияет и на стоимость билетов.

      При этом эксперты полагают, что перспектива летать без пилотов может не понравиться пассажирам.

      17:59, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      125
      0
      #технологии\n#общество\n#авиация

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      8414

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      6288
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4454
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      4415
      11:45, 07 августа, 2017

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      3159
      14:00, 11 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7980

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1125
      16:08, 07 августа, 2017

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1019
      14:52, 11 августа, 2017

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      947
      18:58, 10 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      909
      09:05, 09 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3055

      Apple запатентовала новый iPhone

      746
      12:00, 09 августа, 2017

      В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

      681
      09:50, 09 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      676
      17:00, 07 августа, 2017

      Хакеры слили в сеть сценарий пятой серии нового сезона «Игры престолов»

      667
      09:05, 08 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      11 августа, 2017

      Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      10 августа, 2017