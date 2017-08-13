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      Похищенную 30 лет назад картину вернули в музей Аризоны

      15:57, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15:57, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
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      #культура\n#общество\n#США\n#музей
      Фото: vesti.ru
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      Специалисты подтвердили достоверность полотна.

      США. Похищенную 30 лет назад картину вернули в музей искусств Университета Аризоны. Как пишет Vladtime.ru, полотно Виллема де Кунинга «Женщина-Охра» похитили в 1985 году.

      Женщина отвлекла охрану, тем временем как ее сообщник вырезал картину из рамы. Через 3 десятилетия картину нашел антикварный продавец Дэвид Ван Аукер в частной коллекции.

      Спустя какое-то время, заметив наличие общих черт с оригиналом, мужчина сообщил о своей находке в музей. Позже, благодаря нескольким экспертизам, специалисты подтвердили достоверность полотна.

      15:57, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15
      0
      #культура\n#общество\n#США\n#музей

       

       

       

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