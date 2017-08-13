Похищенную 30 лет назад картину вернули в музей Аризоны

Специалисты подтвердили достоверность полотна.

США. Похищенную 30 лет назад картину вернули в музей искусств Университета Аризоны. Как пишет Vladtime.ru, полотно Виллема де Кунинга «Женщина-Охра» похитили в 1985 году.

Женщина отвлекла охрану, тем временем как ее сообщник вырезал картину из рамы. Через 3 десятилетия картину нашел антикварный продавец Дэвид Ван Аукер в частной коллекции.

Спустя какое-то время, заметив наличие общих черт с оригиналом, мужчина сообщил о своей находке в музей. Позже, благодаря нескольким экспертизам, специалисты подтвердили достоверность полотна.