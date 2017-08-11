В США планируют объявить чрезвычайное положение из-за массового употребления опиатов

Многие американцы пристрастились к обезболивающим препаратам.

Вашингтон. США. Дональд Трамп планирует ввести в стране режим чрезвычайного положения. К такому решению американский лидер пришел в связи с возникновением эпидемии зависимости от употребления обезболивающих препаратов-опиатов, пишут Известия.ру.

Особенно действующий президент подчеркнул, что руководство страны столкнулось с серьезной проблемой в этой области, поэтому власти будут использовать все необходимые чрезвычайные полномочия для борьбы с возникшим кризисом.

Отмечается, что в настоящее время администрация главы государства занимается подготовкой необходимых документов.