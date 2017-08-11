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      В США планируют объявить чрезвычайное положение из-за массового употребления опиатов

      12:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      96
      0
      #общество\n#наркотики\n#США\n#власть\n#люди\n#Дональд Трамп
      Фото: pixabay.com
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      0

      Многие американцы пристрастились к обезболивающим препаратам.

      Вашингтон. США. Дональд Трамп планирует ввести в стране режим чрезвычайного положения.  К такому решению американский лидер пришел в связи с возникновением эпидемии зависимости от употребления обезболивающих препаратов-опиатов, пишут Известия.ру

      Особенно действующий президент подчеркнул, что руководство страны столкнулось с серьезной проблемой в этой области, поэтому власти будут использовать все необходимые чрезвычайные полномочия для борьбы с возникшим кризисом. 

      Отмечается, что в настоящее время администрация главы государства занимается подготовкой необходимых документов. 

      12:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      96
      0
      #общество\n#наркотики\n#США\n#власть\n#люди\n#Дональд Трамп

       

       

       

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