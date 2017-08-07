Миллиардер Роман Абрамович расстался с Дарьей Жуковой

Пара объявила о разводе после 10 лет брака.

Лондон. Великобритания. Владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер Роман Абрамович и основательница Музея современного искусства «Гараж» в Москве Дарья Жукова разводятся. Об этом они официально уведомили прессу, сообщает Газета.ру.

Теперь уже бывшие супруги заявили, что после 10 лет совместной жизни они расходятся спокойно и по обоюдному согласию, остаются друзьями и партнерами по совместным проектам. Это, в частности, Музей современного искусства «Гараж» в Москве и культурный центр на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Также они продолжат совместно воспитывать общих детей – 7-летнего Аарона и 4-летнюю Лею. О причинах и финансовой стороне развода не сообщается.