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      Миллиардер Роман Абрамович расстался с Дарьей Жуковой

      18:43, 07 августа, 2017
      Новичок
      18:43, 07 августа, 2017
      Новичок
      116
      0
      #Роман Абрамович\n#Дарья Жукова\n#развод\n#знаменитости
      Фото: Музей современного искусства «Гараж»
      116
      0

      Пара объявила о разводе после 10 лет брака.

      Лондон. Великобритания. Владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер Роман Абрамович и основательница Музея современного искусства «Гараж» в Москве Дарья Жукова разводятся. Об этом они официально уведомили прессу, сообщает Газета.ру.

      Теперь уже бывшие супруги заявили, что после 10 лет совместной жизни они расходятся спокойно и по обоюдному согласию, остаются друзьями и партнерами по совместным проектам. Это, в частности, Музей современного искусства «Гараж» в Москве и культурный центр на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.  

      Также они продолжат совместно воспитывать общих детей – 7-летнего Аарона и 4-летнюю Лею. О причинах и финансовой стороне развода не сообщается.

      18:43, 07 августа, 2017
      Новичок
      116
      0
      #Роман Абрамович\n#Дарья Жукова\n#развод\n#знаменитости

       

       

       

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