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      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      17:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      17:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      173
      0
      #скандалы\n#телевидение\n#Великобритания\n#знаменитости
      Фото: pixabay.com
      173
      0

      В записях, не предназначавшихся для широкого круга, леди Ди призналась в чувствах к своему охраннику.

      Лондон. Великобритания. На британском телеканале Channel 4 состоялась премьера документального фильма «Диана: ее собственные слова». В основу картины легли записи, сделанные преподавателем по технике речи Питером Сеттеленом во время занятий с супругой принца Уильяма в 1992–1993 годах, пишут «Известия».  

      В них принцесса рассказала о себе и своей личной жизни много такого, что не предназначалось для разглашения. Картина вызвала у британских зрителей неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что владельцу откровенных записей не следовало знакомить с ними публику.  

      Так, леди Ди рассказала, что не была счастлива в брак с принцем Чарльзом. Тот всю жизнь любил другую женщину, Камиллу Паркер-Боулз. Из-за этого Диана долгое время страдала депрессией, а также булимией. Напомним, об этом она рассказала также писателю Эндрю Мортону: недавно он опубликовал откровения принцессы.  

      Также Диана призналась Сеттелену, что была влюблена в своего телохранителя Барри Манаки, который погиб в аварии. По мнению принцессы, на самом деле его убили.

      Добавим, съемки и показ фильма были приурочены к 20-летию со дня трагической смерти леди Ди.

      17:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      173
      0
      #скандалы\n#телевидение\n#Великобритания\n#знаменитости

       

       

       

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