Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

В записях, не предназначавшихся для широкого круга, леди Ди призналась в чувствах к своему охраннику.

Лондон. Великобритания. На британском телеканале Channel 4 состоялась премьера документального фильма «Диана: ее собственные слова». В основу картины легли записи, сделанные преподавателем по технике речи Питером Сеттеленом во время занятий с супругой принца Уильяма в 1992–1993 годах, пишут «Известия».

В них принцесса рассказала о себе и своей личной жизни много такого, что не предназначалось для разглашения. Картина вызвала у британских зрителей неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что владельцу откровенных записей не следовало знакомить с ними публику.

Так, леди Ди рассказала, что не была счастлива в брак с принцем Чарльзом. Тот всю жизнь любил другую женщину, Камиллу Паркер-Боулз. Из-за этого Диана долгое время страдала депрессией, а также булимией. Напомним, об этом она рассказала также писателю Эндрю Мортону: недавно он опубликовал откровения принцессы.

Также Диана призналась Сеттелену, что была влюблена в своего телохранителя Барри Манаки, который погиб в аварии. По мнению принцессы, на самом деле его убили.

Добавим, съемки и показ фильма были приурочены к 20-летию со дня трагической смерти леди Ди.