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      На участки для голосования в Венесуэле пришли больше 40% избирателей

      11:59, 31 июля, 2017
      Новичок
      11:59, 31 июля, 2017
      Новичок
      140
      0
      #выборы\n#Конституция\n#Венесуэла\n#акции протеста\n#Латинская Америка
      Фото: pixabay.com
      140
      0

      Выборы в Национальное учредительное собрание проходят на фоне массовых акций протеста  

      Каракас. Венесуэла. В выборах в Национальное учредительное собрание (Конституционную ассамблею) Венесуэлы приняли участие 41,53% граждан, или более 8 млн человек. Как сообщает «Коммерсантъ», голосование прошло в воскресенье, 30 июля.  

      Оппозиция между тем заявляла, что на участки пришли порядка одной десятой избирателей. В ходе организованных ею акций протеста только за минувшие сутки погибли 13 человек.  

      Конституционная ассамблея должна внести поправки в законодательство Венесуэлы. Противники президента Мадуро опасаются, что в результате в стране будет создана однопартийная система. Мексика, Аргентина, Колумбия и Перу уже заявили, что не признают результаты выборов, какими бы те ни были. США объявили о новых санкциях в отношении руководства страны.  

      Добавим, Национальное учредительное собрание Венесуэлы начнет работу в течение 72 часов после выборов.

      11:59, 31 июля, 2017
      Новичок
      140
      0
      #выборы\n#Конституция\n#Венесуэла\n#акции протеста\n#Латинская Америка

       

       

       

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