На участки для голосования в Венесуэле пришли больше 40% избирателей

Выборы в Национальное учредительное собрание проходят на фоне массовых акций протеста

Каракас. Венесуэла. В выборах в Национальное учредительное собрание (Конституционную ассамблею) Венесуэлы приняли участие 41,53% граждан, или более 8 млн человек. Как сообщает «Коммерсантъ», голосование прошло в воскресенье, 30 июля.

Оппозиция между тем заявляла, что на участки пришли порядка одной десятой избирателей. В ходе организованных ею акций протеста только за минувшие сутки погибли 13 человек.

Конституционная ассамблея должна внести поправки в законодательство Венесуэлы. Противники президента Мадуро опасаются, что в результате в стране будет создана однопартийная система. Мексика, Аргентина, Колумбия и Перу уже заявили, что не признают результаты выборов, какими бы те ни были. США объявили о новых санкциях в отношении руководства страны.

Добавим, Национальное учредительное собрание Венесуэлы начнет работу в течение 72 часов после выборов.