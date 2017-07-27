Россиянам пообещали выдавать туристические визы во Францию за 2 дня

Об этом заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

Париж. Франция. Власти Франции намерены привлечь в свою страну как можно больше туристов. В связи с этим процесс получения виз будет максимально упрощен – так, чтобы их можно было оформить за 2 дня, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет о 10 государствах, граждане которые чаще всего посещают Францию. В их числе премьер-министр республики Эдуар Филипп упомянул и Россию.

Также политик рассказал, что французские власти намерены сократить очереди на паспортном контроле в крупнейших аэропортах страны. Для граждан европейских стран время ожидания должно в итоге составить не более получаса.

Добавим, в 2016 году Францию посетило 83 млн иностранных туристов.