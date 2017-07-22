Собачье радио появилось в Германии

Новый проект был создан специально для домашних питомцев жителей одного из городов.

Германия. В Германии появилась радиостанция для мобак под названием Hallo Hasso, что переводится как «Привет, Хассо». Как пишет «Лайф», первый город, в котором радио начало вещание, — Хайльбронн.

Название станции объясняется тем, что Хассо — одна из самых популярных кличек собак в ФРГ.

Вдохновителем нового проекта стал ведущий радиостанции Radio Ton Штефан Шток. Эта идея пришла к нему после того, как в его доме появился четвероногий друг по кличке Лейла.