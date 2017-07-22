Группа Linkin Park отменила турне по США после смерти своего солиста

Об этом организаторы концертов сообщили в пятницу, 21 июля.

США. Рок-группа Linkin Park в пятницу, 21 июля, объявила об отмене своего турне по США после смерти солиста Честера Беннингтона. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы невероятно опечалены новостями о произошедшем с Честером Беннингтоном. Тур Linkin Park «One More Light» отменен, вернуть деньги за билеты можно в пунктах покупки. Все наши мысли с теми, кого затронуло это событие», - говорится в сообщении организатора концертов.

Напомним, что 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой. О его смерти стало известно в четверг, 20 июля.