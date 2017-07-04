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      Польша потребовала у США выдачи престарелого украинца, служившего в войсках нацистской Германии

      16:45, 04 июля, 2017
      Новичок
      16:45, 04 июля, 2017
      Новичок
      194
      0
      #Украина\n#США\n#Вторая мировая война\n#преступления\n#Польша
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Его подозревают в массовых убийствах поляков в годы Второй Мировой войны.  

      Варшава. Польша. Прокуратура Польши обратилась к властям США с просьбой выдать 98-летнего Майкла К. Как пишут «Народные новости», под англизированным именем и не указанной фамилией скрывается участник украинских националистических формирований и бывший эсэсовец, виновный в массовых убийствах.  

      По мнению следователей, в годы Второй мировой войны мужчина служил в «Украинском легионе самообороны», а затем в «Ваффен-СС». После войны Майкл К. эмигрировал в США, где живет до сих пор.

      Между тем его подозревают в причастности к уничтожению польских деревень и убийству не менее 44 поляков.

      16:45, 04 июля, 2017
      Новичок
      194
      0
      #Украина\n#США\n#Вторая мировая война\n#преступления\n#Польша

       

       

       

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