Польша потребовала у США выдачи престарелого украинца, служившего в войсках нацистской Германии

Его подозревают в массовых убийствах поляков в годы Второй Мировой войны.

Варшава. Польша. Прокуратура Польши обратилась к властям США с просьбой выдать 98-летнего Майкла К. Как пишут «Народные новости», под англизированным именем и не указанной фамилией скрывается участник украинских националистических формирований и бывший эсэсовец, виновный в массовых убийствах.

По мнению следователей, в годы Второй мировой войны мужчина служил в «Украинском легионе самообороны», а затем в «Ваффен-СС». После войны Майкл К. эмигрировал в США, где живет до сих пор.

Между тем его подозревают в причастности к уничтожению польских деревень и убийству не менее 44 поляков.