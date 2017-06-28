В Greenpeace назвали самые опасные для природы гаджеты

Больше всего экологи раскритиковали устройства, которые в случае поломки трудно починить.

Амстердам. Нидерланды. Специалисты организаций Greenpeace и iFixit составили список гаджетов, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде. Как сообщает портал macdigger.ru, в исследовании приняли участие около 40 популярных моделей смартфонов, планшетов и ноутбуков от 17 производителей.

В итоге было объявлено, что для природы и здоровья людей наименьшую опасность представляют изделия компаний Dell и HP. А самыми вредными активисты-экологи назвали гаджеты от лидеров рынка – корпораций Apple, Samsung и LG (перечислены в порядке убывания наносимого ущерба окружающей среде).

Из конкретных изделий наименее лестных отзывов при этом удостоились iPad и MacBook. Хотя iPhone сторонники Greenpeace в целом одобрили.

Основная причина, по которой экологи раскритиковали гаджеты ведущих мировых производителей, сложность этих устройств для восстановления, а также плохая доступность инструкций по ремонту и запчастей. Как следствие, после недолгой эксплуатации вышедшие из строя смартфоны и компьютеры выбрасывают, нередко вместе с аккумуляторами, батарейками и другими источниками загрязнения.