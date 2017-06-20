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      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      Новичок
      18:38, 20 июня, 2017
      Новичок
      339
      0
      #Евросоюз\n#еда\n#продукты\n#запреты\n#традиции
      Фото: pixabay.com
      339
      0

      Национальное блюдо бельгийцев хотят запретить по подозрению в наличии канцерогенов.

      Брюссель. Бельгия. Евросоюз хочет лишить бельгийцев их любимого национального кушанья – картошки фри. В этом ЕС обвинил министр туризма Бельгии Бен Вейтс, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.  

      Глава ведомства обратился в Еврокомиссию с призывом не запрещать картофель фри по-бельгийски. Иначе это приведет к утрате национальных традиций, считает Бен Вейтс. Жители королевства уверяют, что бельгийскую картошку фри готовили еще во Фландрии XVI века. Секрет ее особого вкуса кроется в двойной обжарке. Первая размягчает картофель, вторая способствует образованию хрустящей корочки.  

      Между тем в Европейском агентстве по безопасности продуктов считают, что именно вторая обжарка способствует синтезу акриламида – вещества, считающегося канцерогеном. В связи с этим ведомство Евросоюза планирует запретить бельгийскую картошку фри и ряд других блюд национальных кухонь. Для того, чтобы избежать образования акриламида в продуктах питания, Еврокомиссия рекомендует предварительно бланшировать картофель перед жаркой.

      18:38, 20 июня, 2017
      Новичок
      339
      0
      #Евросоюз\n#еда\n#продукты\n#запреты\n#традиции

       

       

       

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