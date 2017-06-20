Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

Национальное блюдо бельгийцев хотят запретить по подозрению в наличии канцерогенов.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз хочет лишить бельгийцев их любимого национального кушанья – картошки фри. В этом ЕС обвинил министр туризма Бельгии Бен Вейтс, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава ведомства обратился в Еврокомиссию с призывом не запрещать картофель фри по-бельгийски. Иначе это приведет к утрате национальных традиций, считает Бен Вейтс. Жители королевства уверяют, что бельгийскую картошку фри готовили еще во Фландрии XVI века. Секрет ее особого вкуса кроется в двойной обжарке. Первая размягчает картофель, вторая способствует образованию хрустящей корочки.

Между тем в Европейском агентстве по безопасности продуктов считают, что именно вторая обжарка способствует синтезу акриламида – вещества, считающегося канцерогеном. В связи с этим ведомство Евросоюза планирует запретить бельгийскую картошку фри и ряд других блюд национальных кухонь. Для того, чтобы избежать образования акриламида в продуктах питания, Еврокомиссия рекомендует предварительно бланшировать картофель перед жаркой.