Режиссер «Рокки» скончался от рака

О смерти Джона Гилберта Эвилдсена сообщил его сын.

Лос-Анджелес. США. Известный американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен скончался в Лос-Анджелесе. Как пишут Ведомости, об этом рассказал его сын.

Режиссер скончался от рака поджелудочной железы.

«В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой шло на пользу», — отметил Энтони Эвилдсен, говоря об отце.

Наиболее известными работами Эвилдсена являются картина «Рокки» и серия фильмов «Парень-каратист». За работу над фильмом «Рокки» Джон Г. Эвилдсен получил в 1977 году премию «Оскар».