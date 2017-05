Шварценеггер испортил фотосессию тайским туристам в Париже

Париж. Франция. Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер помешал тайским туристам сфотографироваться у Эйфелевой башни в Париже. Он проехал на велосипеде прямо перед камерой, сообщает телеканал «360».

По словам одного из путешественников, туристы собирались сделать групповой снимок, как в этот момент перед камерой проехал велосипедист. Тайцы не сразу узнали актера, поскольку Шварценеггер был в солнцезащитных очках, камуфляжной куртке и шортах. Его признали лишь после того, как он уехал, и гид крикнула «Арнольд».

Позднее актер выложил снимки в свой «Инстаграм», назвал поездку по Парижу «фантастической» и поблагодарил тайских туристов.

466.2k Likes, 3,057 Comments - Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Instagram: "Fantastic bike ride through Paris. I cannot say this enough: to truly appreciate a city, get on a..."