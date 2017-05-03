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      Памятник актеру Марку Бернсу похитили на Украине

      17:17, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      17:17, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Украина\n#кража\n#памятник\n#певцы\n#актеры
      Фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi
      92
      0

      Злоумышленники оставили лишь каменный постамент.

      Нежин. Украина. Памятник советскому певцу и актеру Марку Бернсу украли в Черниговской области на Украине. Преступники оставили только каменный постамент с надписью «Я люблю тебя, жизнь», сообщил на своей странице в «Фейсбуке» украинский депутат Андрей Лозовой.

      По мнению политика, памятник украли, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

      Памятник Марку Бернсу поставили на родине актера в Нежине в 2011 году к 100-летию со дня его рождения.

      Андрій Лозовий

      Нічого святого. У Ніжині на Чернігівщині вкрали ...пам'ятник Марку Бернесу в Графському парку. Хто не знає, Бернес народився у Ніжині, і у 2011 році, до сторіччя від його народження, коштами Олег...

      17:17, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Украина\n#кража\n#памятник\n#певцы\n#актеры
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