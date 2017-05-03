Памятник актеру Марку Бернсу похитили на Украине

Злоумышленники оставили лишь каменный постамент.
Нежин. Украина. Памятник советскому певцу и актеру Марку Бернсу украли в Черниговской области на Украине. Преступники оставили только каменный постамент с надписью «Я люблю тебя, жизнь», сообщил на своей странице в «Фейсбуке» украинский депутат Андрей Лозовой.
По мнению политика, памятник украли, чтобы сдать в пункт приема металлолома.
Памятник Марку Бернсу поставили на родине актера в Нежине в 2011 году к 100-летию со дня его рождения.
Андрій Лозовий
Нічого святого. У Ніжині на Чернігівщині вкрали ...пам'ятник Марку Бернесу в Графському парку. Хто не знає, Бернес народився у Ніжині, і у 2011 році, до сторіччя від його народження, коштами Олег...