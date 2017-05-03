Памятник актеру Марку Бернсу похитили на Украине

Злоумышленники оставили лишь каменный постамент.

Нежин. Украина. Памятник советскому певцу и актеру Марку Бернсу украли в Черниговской области на Украине. Преступники оставили только каменный постамент с надписью «Я люблю тебя, жизнь», сообщил на своей странице в «Фейсбуке» украинский депутат Андрей Лозовой.

По мнению политика, памятник украли, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

Памятник Марку Бернсу поставили на родине актера в Нежине в 2011 году к 100-летию со дня его рождения.