На Майорке туристов оштрафуют за замки из песка

Всего местные власти подготовили список из 109 видов нарушений.

Майорка. Испания. Туристов, пойманных за строительством замков из песка и других песчаных конструкций на пляжах Майорки, будут штрафовать на 100 евро. Инициатором запрета выступила администрация муниципалитета Кальвия, составившая список из 109 нарушений, сообщает Noticia.ru.

Помимо строительства замков из песка, власти хотят запретить срывать цветы, пить воду из общественных фонтанчиков и сливать грязную воду под деревья.

Администрация Кальвии начала заниматься улучшением имиджа Магалуфа, пляжного курорта на юго-западе Майорки еще в 2014 году. Она пообещала превратить его в «зону отдыха зрелых туристов», где не будет «общественных беспорядков»