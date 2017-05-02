В Китае жених привел на свадьбу 200 подставных родственников

Фальшивой родне он пообещал заплатить по 80 юаней (около 660 рублей).

Китай. В Китае жених привел на собственную свадьбу 200 фальшивых родственников и друзей. Подозреваемого задержали, сообщает «Лайф».

Обман вскрыли родственники невесты, которые выяснили, что подставные гости не могут объяснить, откуда знают жениха. Каждому липовому родственнику китаец обещал заплатить по 80 юаней (около 660 рублей).

На роль родственников и друзей жених пригласил студентов и обычных людей, работающих таксистами.

По предварительной причине, жених таким образом хотел пустить пыль в глаза, поскольку стеснялся своего бедного происхождения.