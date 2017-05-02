В Анталье запретили выпивать вне баров и отелей

Нарушителей будут наказывать штрафом в размере около 1,6 тыс. рублей.

Анталья. Турция. Власти Антальи запретили туристам выпивать на улицах города. За распитие алкоголя вне отелей и питейных заведений нарушителям грозит штраф в размере около 1,6 тыс. рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Закон запрещает распивать алкогольные напитки в парках, садах, скверах, на улицах, в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки. За появление в нетрезвом виде в указанных местах также будет накладываться штраф.