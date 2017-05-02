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      В Анталье запретили выпивать вне баров и отелей

      12:54, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      12:54, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      172
      0
      #алкоголь\n#Турция\n#продажа алкоголя\n#закон\n#запрет\n#туристы
      Фото: pixabay.com
      172
      0

      Нарушителей будут наказывать штрафом в размере около 1,6 тыс. рублей.

      Анталья. Турция. Власти Антальи запретили туристам выпивать на улицах города. За распитие алкоголя вне отелей и питейных заведений нарушителям грозит штраф в размере около 1,6 тыс. рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

      Закон запрещает распивать алкогольные напитки в парках, садах, скверах, на улицах, в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки. За появление в нетрезвом виде в указанных местах также будет накладываться штраф.

      12:54, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      172
      0
      #алкоголь\n#Турция\n#продажа алкоголя\n#закон\n#запрет\n#туристы
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