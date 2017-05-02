Свыше 600 человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне

Участники планируют исполнить песни времен Великой Отечественной войны.

Вашингтон. США. В акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне примут участие более 600 человек. Они соберутся у Белого дома в субботу, 6 мая, в 16:00 и начнут шествие к мемориалу Второй мировой, исполняя песни военных лет, сообщает телеканал «360».

Ожидается, что акция пройдет примерно в 20 городах США, включая Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфию и другие города.

Организаторы подготовили для участников более 2000 георгиевских ленточек.