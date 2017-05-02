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      Свыше 600 человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне

      11:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      40
      0
      #общество\n#акция\n#Вашингтон\n#Бессмертный полк
      Фото: twitter.com/MssPhoenix
      40
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      Участники планируют исполнить песни времен Великой Отечественной войны.

      Вашингтон. США. В акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне примут участие более 600 человек. Они соберутся у Белого дома в субботу, 6 мая, в 16:00 и начнут шествие к мемориалу Второй мировой, исполняя песни военных лет, сообщает телеканал «360».

      Ожидается, что акция пройдет примерно в 20 городах США, включая Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфию и другие города.

      Организаторы подготовили для участников более 2000 георгиевских ленточек. 

      11:29, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      40
      0
      #общество\n#акция\n#Вашингтон\n#Бессмертный полк
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