В Индонезии умер мужчина, которому предположительно было 146 лет

Есть данные о том, что у Содимеджо были документы, которые подтверждали, что он родился в 1870 году.

Индонезия. В провинции Центральная Ява в Индонезии скончался мужчина по имени Содимеджо, который утверждал, что ему 146 лет. Об этом пишет Life.ru.

По данным телекомпании, у Содимеджо, его также звали дедушкой Гото, были документы, которые подтверждали, что он родился в 1870 году. Стоит отметить, что официальные свидетельства о рождении начали выдаваться в стране только с 1900 года, поэтому подлинность бумаг Содимеджо проверить практически невозможно.

Долгожителя госпитализировали из-за ухудшения самочувствия ещё 12 апреля. Спустя шесть дней он уже просился домой и настаивал на выписке. Врачи пошли ему навстречу. По словам знакомых Содимеджо, по возвращении домой старик не ел ничего, кроме каши, и не пил ничего, кроме воды.

Известно, что мужчина пережил четырёх своих жён и всех детей. До конца своих дней он оставался заядлым курильщиком.

Напомним, что в середине апреля в возрасте 117 лет умерла официально подтверждённая старейшая жительница Земли Эмма Морано.