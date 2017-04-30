Сенатор США Маккейн сравнил ситуацию с КНДР с Карибским кризисом

Ранее СМИ сообщали, что КНДР пригрозила потопить подлодку Соединенных Штатов.
США. Сенатор США Маккейн сравнил ситуацию на Корейском полуострове с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР тайной перебросил на Кубу подразделения вооруженных сил и технику, включая ядерное оружие. Об этом сообщает gazeta.ru.
«То, что мы наблюдаем, может быть Карибским кризисом в замедленном действии», — сказал он.
Он также призвал американское руководство в последнюю очередь рассматривать возможность удара по КНДР.
Ранее СМИ сообщали, что КНДР пригрозила потопить атомную подлодку США.