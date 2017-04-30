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      Сенатор США Маккейн сравнил ситуацию с КНДР с Карибским кризисом

      18:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      103
      0
      #политика\n#США\n#КНДР
      Фото: rusvesna.su
      103
      0

      Ранее СМИ сообщали, что КНДР пригрозила потопить подлодку Соединенных Штатов.

      США. Сенатор США Маккейн сравнил ситуацию на Корейском полуострове с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР тайной перебросил на Кубу подразделения вооруженных сил и технику, включая ядерное оружие. Об этом сообщает gazeta.ru.

      «То, что мы наблюдаем, может быть Карибским кризисом в замедленном действии», — сказал он.

      Он также призвал американское руководство в последнюю очередь рассматривать возможность удара по КНДР.

      Ранее СМИ сообщали, что КНДР пригрозила потопить атомную подлодку США.

      18:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      103
      0
      #политика\n#США\n#КНДР
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