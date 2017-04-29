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      «Википедию» заблокировали в Турции

      14:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      14:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      105
      0
      #интернет\n#Турция\n#Википедия\n#блокировка
      Фото: wikimedia.org
      105
      0

      Такое решение принял Совет по информационным технологиям и связи.

      Стамбул. Турция. Онлайн-энциклопедия «Википедия» оказалась недоступной пользователям в Турции с 8 утра в субботу, 29 апреля. СМИ сообщают, что такое решение было принято турецкого Совета по информационным технологиям и связи, пишет BBC, со ссылкой на CNN Turk.

      Доступа к «Википедии» нет ни на одной из языковых версий.

      Ранее неизвестный пользователь изменил содержание страницы, посвященной президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану.

      «Реджеп Тайип Эрдоган – турецкий диктатор, который с 2014 года занимает пост президента страны», - могли прочитать пользователи сайта.

      14:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      105
      0
      #интернет\n#Турция\n#Википедия\n#блокировка
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