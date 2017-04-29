«Википедию» заблокировали в Турции

Такое решение принял Совет по информационным технологиям и связи.

Стамбул. Турция. Онлайн-энциклопедия «Википедия» оказалась недоступной пользователям в Турции с 8 утра в субботу, 29 апреля. СМИ сообщают, что такое решение было принято турецкого Совета по информационным технологиям и связи, пишет BBC, со ссылкой на CNN Turk.

Доступа к «Википедии» нет ни на одной из языковых версий.

Ранее неизвестный пользователь изменил содержание страницы, посвященной президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану.

«Реджеп Тайип Эрдоган – турецкий диктатор, который с 2014 года занимает пост президента страны», - могли прочитать пользователи сайта.