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      Бывшую работницу свинофермы в Китае превратили в королеву Великобритании

      19:37, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      192
      0
      #общество\n#Китай\n#фотосъемка
      Фото: twitter.com/mailonline
      192
      0

      85-летней Шенг Сужен устроили фотосессию в стиле королевы Елизаветы II.

      Китай. В Китае бывшая работница свинофермы Шенг Сужен прославилась в интернете после того, как муж ее правнучки организовал для нее фотосессию в стиле королевы Елизаветы II. Родственники и бывшие коллеги называют Сужен независимой и трудолюбивой женщиной, сообщает «Лайф».

      Известно, что муж бросил ее одну с 7 детьми, но она все равно не потеряла жизнерадостности.

      Пользователи китайских соцсетей отметили стильный вид Шенг Сужен.

      19:37, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      192
      0
      #общество\n#Китай\n#фотосъемка
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