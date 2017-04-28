Бывшую работницу свинофермы в Китае превратили в королеву Великобритании

85-летней Шенг Сужен устроили фотосессию в стиле королевы Елизаветы II.

Китай. В Китае бывшая работница свинофермы Шенг Сужен прославилась в интернете после того, как муж ее правнучки организовал для нее фотосессию в стиле королевы Елизаветы II. Родственники и бывшие коллеги называют Сужен независимой и трудолюбивой женщиной, сообщает «Лайф».

Известно, что муж бросил ее одну с 7 детьми, но она все равно не потеряла жизнерадостности.

Пользователи китайских соцсетей отметили стильный вид Шенг Сужен.