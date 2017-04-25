  • $ 56.08 ↓
  • € 60.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Актер Том Харди задержал угонщика мопеда в Лондоне

      18:17, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:17, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      80
      0
      #преступления\n#Великобритания\n#воры\n#сериалы\n#актеры
      Фото: twitter.com/meownauts
      80
      0

      Он погнался за воришкой в стиле лучших голливудских боевиков.

      Лондон. Великобритания. Актер Том Харди помог догнать злоумышленника, который попытался скрыться с места преступления. Второго грабителя задержала полиция, сообщает телеканал «Мир».

      23 апреля двое юных грабителей украли мопед, затем врезались на перекрестке в «Мерседес» и попытались скрыться. Актер, ставший свидетелем происшествия, решил задержать одного из воришек. Том Харди побежал за ним через задние дворы домов и сады, а когда догнал, скрутил преступника.

      Местные жители восхитились поступком актера.

      Том Харди – британский актер, продюсер и сценарист. Он снялся более чем в 80 фильмах и сериалах: «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало», «Самый пьяный округ в мире», «Легенда» и другие. За роль в фильме «Выживший» его номинировали на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

      Ранее сообщалось, что московский смельчак решил набить тату, как у героя Тома Харди в сериале «Табу».

      18:17, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      80
      0
      #преступления\n#Великобритания\n#воры\n#сериалы\n#актеры
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа