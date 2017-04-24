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      Бывший министр финансов Германии переквалифицировался в комика

      11:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #политика\n#Германия\n#сатира\n#шоу
      Фото: twitter.com/hashtag/butag
      69
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      70-летний Пеер Штайнбрюк отправился в турне по стране с сатирическим шоу.

      Берлин. Германия. Экс-министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк стал комиком. 70-летний стендапер отправился в турне по стране вместе с профессиональным сатириком Флорианом Шредером, сообщает «Интерфакс». По данным BBC, билеты на стендап-шоу в Берлине, Гамбурге и Кельне уже раскупили.

      Ранее Штайнбрюк был во главе правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, являлся председателем Социал-демократической партии Германии. В 2013 году он боролся с немецким политиком Ангелой Меркель за пост федерального канцлера.

      В марте 2015 года Пеер Штайнбрюк стал советником при международной организации «Агентство модернизации Украины». В 2016 году он покинул федеральное собрание Германии Бундестаг и правительство и вошел в состав совета директоров банка ING-DiBa AG.

      Пеер Штайнбрюк славится провокационными высказываниями и поступками. В 2013 году он заявил, что зарплата министра финансов Германии, которая составляет 250 тысяч евро в год, слишком маленькая.

      11:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #политика\n#Германия\n#сатира\n#шоу
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