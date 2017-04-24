Бывший министр финансов Германии переквалифицировался в комика

70-летний Пеер Штайнбрюк отправился в турне по стране с сатирическим шоу.

Берлин. Германия. Экс-министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк стал комиком. 70-летний стендапер отправился в турне по стране вместе с профессиональным сатириком Флорианом Шредером, сообщает «Интерфакс». По данным BBC, билеты на стендап-шоу в Берлине, Гамбурге и Кельне уже раскупили.

Ранее Штайнбрюк был во главе правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, являлся председателем Социал-демократической партии Германии. В 2013 году он боролся с немецким политиком Ангелой Меркель за пост федерального канцлера.

В марте 2015 года Пеер Штайнбрюк стал советником при международной организации «Агентство модернизации Украины». В 2016 году он покинул федеральное собрание Германии Бундестаг и правительство и вошел в состав совета директоров банка ING-DiBa AG.

Пеер Штайнбрюк славится провокационными высказываниями и поступками. В 2013 году он заявил, что зарплата министра финансов Германии, которая составляет 250 тысяч евро в год, слишком маленькая.