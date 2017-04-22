Великобритания впервые за два столетия сумела прожить один день без угля

Налог на выбросы вредных веществ в стране привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

Лондон. Великобритания. Великобритания впервые с 19-го века сумела прожить один день без угля. Как пишет Взгляд, страна целый день не использовала каменный уголь для генерации электричества.

Поскольку уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива, а налог на выбросы вредных веществ привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными, Британия объявила о планах по полному переходу на возобновляемые источники энергии к 2025 году.

В феврале сообщалось, что за период с 1990-го по 2015 год потребление электроэнергии в Евросоюзе сократилось: в 2015 году входящие в ЕС страны израсходовали 1,626 млрд тонн условного топлива, что на 2,5% меньше, чем в 1990 году, и на 11,6% меньше, чем в 2006 году, когда был достигнут пик энергопотребления.