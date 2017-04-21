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      Подозреваемый в теракте в Париже добровольно заявился в полицию

      16:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      111
      0
      #полиция\n#Париж\n#теракт\n#гибель людей\n#преступная группа
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      111
      0

      Одного из злоумышленников убили в ходе перестрелки.

      Париж. Франция. Человек, которого подозревали к причастности к нападению на сотрудников правоохранительных органов в Париже, сам пришел в полицейский участок в Антверпене в Бельгии. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за теракт, сообщает «РБК».

      «Человек, запрос на поиск которого был распространен бельгийскими властями, сам явился в полицейский участок в Антверпене», — заявил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

      Ранее органы безопасности Бельгии сообщили, что установили личность подозреваемого и передали информацию французской полиции.

      В четверг, 20 апреля, террористы начали расстреливать патрульную машину. В результате инцидента погиб один полицейский, двое других были ранены. Ответным огнем полицейские убили одного из нападавших. Второму удалось скрыться. Он направился в Бельгию.  

      16:54, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      111
      0
      #полиция\n#Париж\n#теракт\n#гибель людей\n#преступная группа
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