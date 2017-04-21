Подозреваемый в теракте в Париже добровольно заявился в полицию

Одного из злоумышленников убили в ходе перестрелки.

Париж. Франция. Человек, которого подозревали к причастности к нападению на сотрудников правоохранительных органов в Париже, сам пришел в полицейский участок в Антверпене в Бельгии. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за теракт, сообщает «РБК».

«Человек, запрос на поиск которого был распространен бельгийскими властями, сам явился в полицейский участок в Антверпене», — заявил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

Ранее органы безопасности Бельгии сообщили, что установили личность подозреваемого и передали информацию французской полиции.

В четверг, 20 апреля, террористы начали расстреливать патрульную машину. В результате инцидента погиб один полицейский, двое других были ранены. Ответным огнем полицейские убили одного из нападавших. Второму удалось скрыться. Он направился в Бельгию.