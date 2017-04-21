Воздушный маршал США оставила заряженный пистолет в туалете самолета

Оружие обнаружил пассажир рейса.

США. Сотрудница Федеральной службы воздушных маршалов США оставила в туалете заряженное служебное оружие. Инцидент случился во время перелета из Манчестера в Нью-Йорк 6 апреля, но известно об этом стало только недавно, сообщает телеканал Russia Today.

Оружие нашел пассажир самолета. Он передал его члену экипажу, который вернул пистолет владелице.

Администрация безопасности на транспорте США отказалась от комментариев о данном инциденте. Федеральная служба воздушных маршалов изучает обстоятельства случившегося.

Источники сообщают, что позднее маршала снова назначили на рейс.