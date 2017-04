Вылет самолета в Китае задержали на полчаса из-за семейной драки

Китай. В аэропорте Чаншуй в Китае задержали вылет самолета на полчаса из-за драки супружеской пары на взлетно-посадочной полосе. Сначала супруги вступили в словесную перепалку, затем мужчина повалил супругу на асфальт и начал размахивать кулаками, сообщает телеканал «НТВ».

После драки супругам запретили посадку на самолет. Участников конфликта задержали.

Сообщается, что пара находится в процессе развода.

Couple Fight On Runway At Airport While Boarding A Plane The husband and wife were filmed shouting at one another at the bottom of the steps leading onto China Eastern Airlines Flight 5843 - which was minutes away from leaving Changshui International Airport.