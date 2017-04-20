Жителям Мариуполя отключили горячую воду до октября из-за долгов

Для временного разрешения вопроса требуется 100 млн гривен.

Мариуполь. Украина. В Мариуполе отключили горячую воду до 15 октября из-за долгов за газ. Долг «Мариупольтеплосети» составляет 850 млн гривен, говорится на сайте города. За год его удалось погасить только на 70 млн гривен.

По словам заместителя городского головы Михаила Когута, временно решить вопрос можно за 100 млн гривен, но вода в этом случае будет некачественной, а жителям придется платить по 74 гривен за куб воды.

«Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн гривен, а это всего 8 млн гривен в месяц», - сообщает Когут.

«Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет», - добавил он.

В сообщении отмечается, что в первую очередь необходимо обеспечить бойлерами детские сады, школы и больницы. По словам начальника управления образования Светланы Добровольской, бойлерами не оборудованы только 13 детских садов. Чтобы установить приборы подогрева воды требуется 1 млн 773 тысячи гривен. На данный момент воду в детских учреждениях греют в пищеблоках.

«В школах такой проблемы с водой нет. Но постепенно и здесь будут установлены бойлеры», - отметила Добровольская.