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      В США скончался один из создателей интернета

      16:35, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:35, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #интернет\n#США\n#информационные технологии\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      81
      0

      Он умер от болезни Паркинсона в возрасте 85 лет.

      Сан-Франциско. США. Один из основателей интернета и персонального компьютера Роберт Тейлор ушел из жизни в Сан-Франциско 13 апреля. Ученый скончался в возрасте 85 лет от болезни Паркинсона, сообщает «Лайф».

      В 60-е год Роберт Тейлор руководил проектами, повлиявшими в дальнейшем на информационные технологии. Благодаря его участию была изобретена компьютерная мышь.

      В 1966 году он руководил созданием сети Arpanet, ставшей прообразом современного интернета. Он принимал участие в разработке Microsoft Word и поисковой системы AltaVista.

      16:35, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #интернет\n#США\n#информационные технологии\n#ученые
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