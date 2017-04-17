В США скончался один из создателей интернета

Он умер от болезни Паркинсона в возрасте 85 лет.

Сан-Франциско. США. Один из основателей интернета и персонального компьютера Роберт Тейлор ушел из жизни в Сан-Франциско 13 апреля. Ученый скончался в возрасте 85 лет от болезни Паркинсона, сообщает «Лайф».

В 60-е год Роберт Тейлор руководил проектами, повлиявшими в дальнейшем на информационные технологии. Благодаря его участию была изобретена компьютерная мышь.

В 1966 году он руководил созданием сети Arpanet, ставшей прообразом современного интернета. Он принимал участие в разработке Microsoft Word и поисковой системы AltaVista.