Ученые в Британии создали съедобные бутылки для воды

Лондон. Великобритания. Британские ученые разработали бутылку из биоматериала, которую можно съесть. Инженеры использовали полезный для здоровья гелеобразный материал из бурых водорослей, сообщают «Народные Новости».

По внешнему виду бутылки напоминают шарообразные медузы, но, как утверждают ученые, они прочнее и надежнее.

Новинка позволила решить сразу две проблемы: позаботиться о здоровье людей и избавиться от затрат на утилизацию отходов.

В продажу съедобные бутылки поступят в конце 2017 года. Конечному потребителю они обойдутся дешевле пластиковой тары.

