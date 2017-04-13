Главный фонтан Италии собрал почти 1,4 миллиона евро за год

Все деньги власти города отдали на благотворительность.

Рим. Италия. Туристы Италии за год набросали в фонтан Треви около 1,4 млн евро. В последний раз подсчет монет осуществляли в 2013 году, сообщают «Известия». Тогда фонтан «заработал» на 100 тыс. евро меньше.

Чаще всего туристы кидают в фонтан американские доллары, евро и японские евро. В этом году в Треви обнаружили австралийские доллары.

Вся оставленная туристами мелочь уходит на благотворительность. Власти города отдают деньги католической организации Caritas. Средства используются для финансирования приютов для бездомных, бесплатного супермаркета и столовых для малоимущих семей.