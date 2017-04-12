Телеведущую из Боснии и Герцеговины уволили за оказание эскорт-услуг

26-летняя девушка сообщила, что нуждается в деньгах.

Босния и Герцеговина. 26-летняя телеведущая в Боснии и Герцеговине Сенада Нуркич призналась, что подрабатывает проституткой. Руководство телеканала Pink приняло решение уволить девушку, сообщает «Лайф».

«Несмотря на то что программа была развлекательного характера, без намерения оскорбить или унизить кого-либо и имела хорошие рейтинги, руководством канала было принято решение о её закрытии», — рассказал представитель Pink.

Сенада Нуркич призналась, что не видит ничего плохого в оказании эскорт-услуг. Она добавила, что занимается такой подработкой, «чтобы выживать».

По словам ведущей, за свои услуги она берет от 500 долларов, а основная часть клиентов - бизнесмены. «В основном мои клиенты — красавцы. Некоторые девушки могут только мечтать об этом, я клянусь вам. Кроме того, они платят мне большие деньги, дарят дорогие подарки, например, духи или нижнее бельё», — говорит Нуркич.

В Боснии и Герцеговине проституция находится вне закона и строго карается. Но телезвезду этот факт не пугает. Он говорит, что у нее есть друг-политик, который не допустит ее ареста.