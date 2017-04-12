  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Телеведущую из Боснии и Герцеговины уволили за оказание эскорт-услуг

      19:37, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      136
      0
      #телевидение\n#женщины\n#курьез
      Фото: Кадр видео YouTube
      136
      0

      26-летняя девушка сообщила, что нуждается в деньгах.

      Босния и Герцеговина. 26-летняя телеведущая в Боснии и Герцеговине Сенада Нуркич призналась, что подрабатывает проституткой. Руководство телеканала Pink приняло решение уволить девушку, сообщает «Лайф».

      «Несмотря на то что программа была развлекательного характера, без намерения оскорбить или унизить кого-либо и имела хорошие рейтинги, руководством канала было принято решение о её закрытии», — рассказал представитель Pink.

      Сенада Нуркич призналась, что не видит ничего плохого в оказании эскорт-услуг. Она добавила, что занимается такой подработкой, «чтобы выживать».

      По словам ведущей, за свои услуги она берет от 500 долларов, а основная часть клиентов - бизнесмены. «В основном мои клиенты — красавцы. Некоторые девушки могут только мечтать об этом, я клянусь вам. Кроме того, они платят мне большие деньги, дарят дорогие подарки, например, духи или нижнее бельё», — говорит Нуркич.

      В Боснии и Герцеговине проституция находится вне закона и строго карается. Но телезвезду этот факт не пугает. Он говорит, что у нее есть друг-политик, который не допустит ее ареста.

      Senada Nurkić MACA on Twitter

      https://t.co/pMosUI60wn

      19:37, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      136
      0
      #телевидение\n#женщины\n#курьез
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа