Трамп-младший напомнил звездам об их обещании покинуть США

Вашингтон. США. Сын президента США Дональд Трамп-младший напомнил знаменитостям о том, что те собирались покинуть страну, если его отец одержит победу на выборах. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере», сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!», - сообщается в посте.

В прошлом году десятки звезд-шоу бизнеса заявили, что покинут страну, если республиканец победит в выборах. В это число вошла актриса Лина Данэм, комедиантка Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, певица Барбара Стрейзанд, певица Шер.

Выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2017 года в Вашингтоне.

I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f