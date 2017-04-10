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      Трамп-младший напомнил звездам об их обещании покинуть США

      15:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #США\n#Твиттер\n#Дональд Трамп
      Фото: twitter.com/chrisoddelay
      171
      0

      В прошлом году десятки американских знаменитостей заявляли, что покинут страну, если Дональд Трамп станет президентом.

      Вашингтон. США. Сын президента США Дональд Трамп-младший напомнил знаменитостям о том, что те собирались покинуть страну, если его отец одержит победу на выборах. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере», сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      «Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!», - сообщается в посте.

      В прошлом году десятки звезд-шоу бизнеса заявили, что покинут страну, если республиканец победит в выборах. В это число вошла актриса Лина Данэм, комедиантка Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, певица Барбара Стрейзанд, певица Шер.

      Выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2017 года в Вашингтоне.

      Donald Trump Jr. on Twitter

      I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f

      15:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #США\n#Твиттер\n#Дональд Трамп
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