  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Британский коллекционер обнаружил золотые слитки на 2,5 миллиона долларов в танке

      09:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      176
      0
      #танк\n#коллекционеры\n#Великобритания\n#золото
      Фото: commons.wikimedia.org
      176
      0

      Находку он передал полиции.

      Великобритания. Британский коллекционер Ник Мид нашел пять золотых слитков стоимостью 2,5 млн долларов в топливном баке советского танка Т-54. Боевую машину он приобрел на аукционе за 37 тыс. долларов, сообщает «Российская газета».

      Свою находку Ник Мид передал полиции. Правоохранители изъяли слитки и взяли с коллекционера расписку. «Пусть я и не получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк», - отметил британец.

      Советский танк Т-54 ранее принадлежал иракским вооруженным силам. С 1959 по 1968 годы СССР поставил около 300 бронемашин в Багдад. Т-54 использовали для участия в войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время танк был захвачен войсками международной коалиции. 

      09:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      176
      0
      #танк\n#коллекционеры\n#Великобритания\n#золото
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа