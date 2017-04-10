Британский коллекционер обнаружил золотые слитки на 2,5 миллиона долларов в танке

Находку он передал полиции.

Великобритания. Британский коллекционер Ник Мид нашел пять золотых слитков стоимостью 2,5 млн долларов в топливном баке советского танка Т-54. Боевую машину он приобрел на аукционе за 37 тыс. долларов, сообщает «Российская газета».

Свою находку Ник Мид передал полиции. Правоохранители изъяли слитки и взяли с коллекционера расписку. «Пусть я и не получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк», - отметил британец.

Советский танк Т-54 ранее принадлежал иракским вооруженным силам. С 1959 по 1968 годы СССР поставил около 300 бронемашин в Багдад. Т-54 использовали для участия в войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время танк был захвачен войсками международной коалиции.