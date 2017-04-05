Французские ученые заплатят 17 тысяч долларов добровольцам за двухмесячное лежание в кровати

Эксперимент нацелен на изучение влияния микрогравитации на человека.

Франция. Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по 17 тыс. долларов, которые согласятся провести в постели 60 дней. В ходе эксперимента ученые выяснят, как действует микрогравитация на человека, сообщают «Народные Новости».

Ученые ищут мужчин-добровольцев в возрасте 20-45 лет. Им предстоит пройти двухнедельное обследование, а затем пролежать в постели 2 месяца под определенным наклоном. Верхнюю часть опустят на 6 градусов. Чистку зубов, принятие пищи, поход в туалет предстоит совершать в лежачем положении.

Ученые предупреждают, что испытуемым предстоит столкнуться с низким давлением, тошнотой, понижением мышечного тонуса и ухудшением иммунной системы.

Все заинтересованные могут подать заявку на официальном сайте французского института.