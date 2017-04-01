Чешский посол в Швейцарии лишился работы из-за твиттов жены

Дипломат считает такое решение неприемлемым.

Швейцария. Чешский посол в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка лишился работы из-за твиттов жены. Как пишет Life, дипломат считает такое решение неприемлемым.

О том, что посол должен покинуть должность из-за чрезмерной активности своей жены в социальных сетях, Карелу сказал министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. Жена дипломата в своем аккаунте регулярно выступает с критикой коллег по Чешской социал-демократической партии, других политиков и журналистов.

«Без каких-либо обоснований я был переведён в министерство. Я считаю это просто невероятным, ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Речь идёт о личных правах моей жены, которая не является сотрудником МИД», - возмущен Борувка.

Теперь до конца апреля Карел Борувка должен оставить пост посла в Швейцарии и Лихтенштейне и вернуться на работу в МИД, где ранее занимал должность замминистра. Однако окончательное решение остаётся за президентом Чехии Милошем Земаном, который, согласно законодательству, утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах.