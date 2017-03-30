В Нидерландах появится светофор для смартфонозависимых

Первые системы проходят тестирование.

Голландия. В нидерландских городах Бодегравене и Эрбеке установили первые в мире светофоры для смартфонозависимых пешеходов. Сейчас устройства тестируют, сообщают «Народные Новости».

Новый светофор выпустили в виде светодиодной полосы, которую установили в дорожное покрытие между проезжей частью и тротуаром. Разработчики уверены, что так нидерландцы, увлеченные смартфонами, лучше заметят, что выходят на дорогу.

Создатели видят за светофорами нового поколения большое будущее. Критики придерживаются мнения, что применение такой разработки не настолько необходимо.