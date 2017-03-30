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      В Нидерландах появится светофор для смартфонозависимых

      09:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      09:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #безопасность\n#жители\n#Нидерланды\n#Голландия\n#светофор
      Фото: twitter.com/dohod_ru
      141
      0

      Первые системы проходят тестирование.

      Голландия. В нидерландских городах Бодегравене и Эрбеке установили первые в мире светофоры для смартфонозависимых пешеходов. Сейчас устройства тестируют, сообщают «Народные Новости».

      Новый светофор выпустили в виде светодиодной полосы, которую установили в дорожное покрытие между проезжей частью и тротуаром. Разработчики уверены, что так нидерландцы, увлеченные смартфонами, лучше заметят, что выходят на дорогу.

      Создатели видят за светофорами нового поколения большое будущее. Критики придерживаются мнения, что применение такой разработки не настолько необходимо.

      09:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #безопасность\n#жители\n#Нидерланды\n#Голландия\n#светофор
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