Конгресс США разрешил продажу данных интернет-пользователей

В скором времени провайдеры смогут свободно делиться персональными данными пользователей с маркетинговыми фирмами.

Вашингтон. США. Палата представителей Конгресса США отменила закон Барака Обамы, который обязывал интернет-провайдеров получать разрешение пользователей на использование их личных данных. Под личными данными подразумевается история посещений сайтов и местоположение клиента, пишет «Интерфакс». Закон приняли в октябре 2016 года. Вступить в силу он должен был к концу 2017 года.

В ближайшем будущем провайдеры будут без разрешения пользователей делиться их персональными данными с маркетинговыми компаниями и другими участниками рынка.

Сторонники решения полагают, что это приведет к повышению рыночной конкуренции. Критики убеждены, что это сильно повлияет на права потребителей.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет законопроект, и он вступит в силу.