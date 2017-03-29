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      Конгресс США разрешил продажу данных интернет-пользователей

      18:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #интернет\n#США\n#защита\n#Конгресс\n#персональные данные
      Фото: pixabay.com
      71
      0

      В скором времени провайдеры смогут свободно делиться персональными данными пользователей с маркетинговыми фирмами.

      Вашингтон. США. Палата представителей Конгресса США отменила закон Барака Обамы, который обязывал интернет-провайдеров получать разрешение пользователей на использование их личных данных. Под личными данными подразумевается история посещений сайтов и местоположение клиента, пишет «Интерфакс». Закон приняли в октябре 2016 года. Вступить в силу он должен был к концу 2017 года.

      В ближайшем будущем провайдеры будут без разрешения пользователей делиться их персональными данными с маркетинговыми компаниями и другими участниками рынка.

      Сторонники решения полагают, что это приведет к повышению рыночной конкуренции. Критики убеждены, что это сильно повлияет на права потребителей.

      Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет законопроект, и он вступит в силу.

      18:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #интернет\n#США\n#защита\n#Конгресс\n#персональные данные
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