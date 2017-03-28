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      Американские психологи выяснили истинное отношение кошек к хозяевам

      16:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #домашние животные\n#кошки\n#питомцы\n#эксперимент
      Фото: pixabay.com
      114
      0

      Миф об эгоизме домашних питомцев развенчан.

      Вашингтон. США. Американские психологи пришли к выводу, что домашние кошки получают удовольствие от общения с человеком. В этом помог разобраться проведенный специалистами эксперимент, пишет «Лайф».

      Они привлекли к исследованию 50 домашних питомцев и кошек из приютов. Психологи наблюдали за поведением животных в течение нескольких часов. В результате они пришли к выводу, что 50% испытуемых предпочитали игре и приему пищи общение с человеком.

      Благодаря эксперименту американских ученых удалось развенчать миф о том, что домашние кошки эгоистичны к по отношению людям.

      16:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #домашние животные\n#кошки\n#питомцы\n#эксперимент
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