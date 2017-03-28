Американские психологи выяснили истинное отношение кошек к хозяевам

Миф об эгоизме домашних питомцев развенчан.

Вашингтон. США. Американские психологи пришли к выводу, что домашние кошки получают удовольствие от общения с человеком. В этом помог разобраться проведенный специалистами эксперимент, пишет «Лайф».

Они привлекли к исследованию 50 домашних питомцев и кошек из приютов. Психологи наблюдали за поведением животных в течение нескольких часов. В результате они пришли к выводу, что 50% испытуемых предпочитали игре и приему пищи общение с человеком.

Благодаря эксперименту американских ученых удалось развенчать миф о том, что домашние кошки эгоистичны к по отношению людям.