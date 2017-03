Филадельфия. США. Бежавшая полумарафон участница практически рухнула у самого финиша. Трое американцев помогли ей пересечь финишную прямую, пишет «Лайф».

В Сети уже появилось видео, на котором видно, как трое мужчин поддерживают девушку, а затем один из них несет ее на руках.

When she was getting fatigued toward the end of a Philadelphia half-marathon, two men helped carry her across the finish line.