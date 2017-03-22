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      Принцесса Монако разрушила семью российской модели

      18:37, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18:37, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #любовь\n#Франция
      Фото: fashionnstyle.com
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      Ее видели в объятиях Дмитрия Рассама — сына французской актрисы Кароль Буке.

      Франция. 30-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли, была замечена в обществе с кинопродюсером Дмитрием Рассамом – сыном французской актрисы Кароль Буке. Как сообщает «Лайф», Дмитрий женат на тульской модели Марии Новоселовой.

      По данным французским СМИ, у Дмитрия и Марии есть 6-летняя дочь, но это не мешало французу обнимать принцессу Монако. 35-летний продюсер уже переехал в квартиру любовницы.

      У монакской журналистки и бизнесвумен есть дочь от французского актера Гада Эльмалеха.  

      Шарлотта Казираги – потенциальная наследница трона Монако, восьмая в очереди на престол. 

      18:37, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #любовь\n#Франция
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