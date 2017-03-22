«Твиттер» заблокировал около 400 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма

Это произошло в период с июля по декабрь 2016 года.

Сан-Франциско. США. В прошлом году «Твиттер» ликвидировал 376 890 аккаунтов, пропагандирующих терроризм. Общее число профилей, приостановленных с августа 2015 года, перевалило за 600 тысяч, сообщает Sky News.

74% подозрительных странички выявила автоматизированная технология «Твиттер». Только 2% профилей удалили после запросов правительств. Фирменная технология «Твиттер» - собственная антиспамовая разработка соцсети. Она анализирует поведение учетной записи, а не сообщения пользователей.