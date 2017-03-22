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      «Твиттер» заблокировал около 400 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма

      10:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      84
      0
      #Твиттер\n#соцсети\n#блокировка
      Фото: pixabay.com
      84
      0

      Это произошло в период с июля по декабрь 2016 года.

      Сан-Франциско. США. В прошлом году «Твиттер» ликвидировал 376 890 аккаунтов, пропагандирующих терроризм. Общее число профилей, приостановленных с августа 2015 года, перевалило за 600 тысяч, сообщает Sky News.

      74% подозрительных странички выявила автоматизированная технология «Твиттер». Только 2% профилей удалили после запросов правительств. Фирменная технология «Твиттер» - собственная антиспамовая разработка соцсети. Она анализирует поведение учетной записи, а не сообщения пользователей. 

      10:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      84
      0
      #Твиттер\n#соцсети\n#блокировка
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